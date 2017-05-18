可樂館標台灣「國」中官媒崩潰 網友批譁眾取寵

展覽館將「台灣」和「中國」一起排在亞洲國家中，讓中國官媒崩潰抗議。（圖擷取自環球網）

2017-05-18 09:20

〔即時新聞／綜合報導〕美國亞特蘭大的「可口可樂世界」展覽館，民眾可以在此處以了解可口可樂的歷史與文化，並可品嚐上百種世界各地的可口可樂口味。展覽館將「台灣」和「中國」一起排在亞洲國家中，讓中國官媒崩潰抗議，「可口可樂！請證明你不是蔡英文的同夥！」

中國《環球時報》報導，「可口可樂世界」展覽館內，依據五大洲設立各國不同的可樂口味供民眾飲用。在亞洲區域中，「台灣」（Taiwan）、「中國」（China）並列於日本、泰國、印尼、南韓等國家。報導指出，其他所有口味的來源地都是國家，質疑為何台灣會出現。

報導提到，絕大多數過來品嘗的人都在說，「哦，讓我試試這個國家（country）的」，沒有人說：「讓我試試這個地區（region）的。」

其實，像是香奈兒（Chanel）、普拉達（Prada）、巴寶莉（Burberry）、寶格麗 （Bulgari）、卡地亞（Cartier）等許多知名廠商，都將台灣列為國家。

有中國網友認為，中國官媒小題大做，「作者花那麼大精力蒐集那麼多資料，其效果就是譁眾取寵」、「別怪人家這樣標識」、「又想騙我們抵制嗎」、「鄙視這類文章，整天像個怨婦似的」等。