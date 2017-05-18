| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
PR 中市補助汰換二行程機車全國第一
 首頁 > 國際

避免淪為鬼城 美麗小鎮付6萬元鼓勵入住

義大利山中小鎮博爾米達風景佳，生活壓力小。（取自網路）

2017-05-18  08:03

〔即時新聞／綜合報導〕義大利山中小鎮博爾米達（Bormida）人口嚴重流失，鎮長為避免美麗小鎮淪為鬼城，提出誘人條件希望吸引人口入住，除了提供遷入居住的民眾2000歐元（約新台幣6萬7300元），每個月還有房租補貼。

英國《衛報》報導，博爾米達位在海拔420公尺、總面積22.43平方公里，但人口數只有390餘人，鎮內有1間民宿、4家餐廳，郵局每週只開3天，當地一位餐廳經理表示，在這裡沒什麼事可做，不過生活簡單，有森林、山羊、教會和美食，過日子不會有壓力。

鎮長構想，除了提供新住民2000歐元，另外，每房租補貼依房子大小，從50歐元至130歐元不等，這項訊息經媒體披露後，鎮長的臉書很快就收到1萬5000個回覆，其中1700人詢問，希望獲得更多相關訊息。不過，鎮長隨後在官方網站上澄清，這只是他構想，尚未獲核准。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 博爾米達 房租 租金補助
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧蒜香旗魚
泰式✧蝦仁涼粉
南洋甜點✧娘惹糕
牛肉這樣切才好吃？
轉寄

標題：避免淪為鬼城 美麗小鎮付6萬元鼓勵入住


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月18日‧星期四‧丁酉年四月廿三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.