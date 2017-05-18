避免淪為鬼城 美麗小鎮付6萬元鼓勵入住

義大利山中小鎮博爾米達風景佳，生活壓力小。（取自網路）

2017-05-18 08:03

〔即時新聞／綜合報導〕義大利山中小鎮博爾米達（Bormida）人口嚴重流失，鎮長為避免美麗小鎮淪為鬼城，提出誘人條件希望吸引人口入住，除了提供遷入居住的民眾2000歐元（約新台幣6萬7300元），每個月還有房租補貼。

英國《衛報》報導，博爾米達位在海拔420公尺、總面積22.43平方公里，但人口數只有390餘人，鎮內有1間民宿、4家餐廳，郵局每週只開3天，當地一位餐廳經理表示，在這裡沒什麼事可做，不過生活簡單，有森林、山羊、教會和美食，過日子不會有壓力。

鎮長構想，除了提供新住民2000歐元，另外，每房租補貼依房子大小，從50歐元至130歐元不等，這項訊息經媒體披露後，鎮長的臉書很快就收到1萬5000個回覆，其中1700人詢問，希望獲得更多相關訊息。不過，鎮長隨後在官方網站上澄清，這只是他構想，尚未獲核准。