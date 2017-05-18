川普演說勉勵畢業生 「沒有政治人物比我更慘」

川普今天前往海岸防衛隊的畢業典禮致詞，還說「歷史上再也沒有一個政治人物受到比我更糟的待遇」（法新社）

2017-05-18 06:46

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普日前開除聯邦調查局（FBI）局長柯米（James Comey），這舉動讓他被各界嚴厲撻伐。有外媒報導指出，川普今天前往海岸防衛隊的畢業典禮致詞，期間他說到人生經常遇到逆境，還以美國媒體特別針對他為例，川普說「歷史上再也沒有一個政治人物受到比我更糟的待遇」

綜合外媒報導，川普今天前往康乃狄克的海岸防衛隊學院畢業典禮，他向200名海岸巡衛隊畢業生致詞說，「人生不會是經常公平，你會發現發生的事情並不是合理且應得的，大家必須低下頭去奮戰。」川普話鋒一轉以自己為例，「看看我最近受到的待遇，尤其是媒體，歷史上沒有一個政治人物受到比我還糟的待遇。」

川普還說到，但不能讓他們就這樣把你打倒，越是為正義而戰，要面對的反對就會越多，也許這就是為什麼他會勝選的原因，因為逆境讓人更強壯，只要是做對的事，就不要退讓與妥協。