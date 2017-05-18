川普演說勉勵畢業生 「沒有政治人物比我更慘」
2017-05-18 06:46
川普今天前往海岸防衛隊的畢業典禮致詞，還說「歷史上再也沒有一個政治人物受到比我更糟的待遇」（法新社）
〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普日前開除聯邦調查局（FBI）局長柯米（James Comey），這舉動讓他被各界嚴厲撻伐。有外媒報導指出，川普今天前往海岸防衛隊的畢業典禮致詞，期間他說到人生經常遇到逆境，還以美國媒體特別針對他為例，川普說「歷史上再也沒有一個政治人物受到比我更糟的待遇」
綜合外媒報導，川普今天前往康乃狄克的海岸防衛隊學院畢業典禮，他向200名海岸巡衛隊畢業生致詞說，「人生不會是經常公平，你會發現發生的事情並不是合理且應得的，大家必須低下頭去奮戰。」川普話鋒一轉以自己為例，「看看我最近受到的待遇，尤其是媒體，歷史上沒有一個政治人物受到比我還糟的待遇。」
川普還說到，但不能讓他們就這樣把你打倒，越是為正義而戰，要面對的反對就會越多，也許這就是為什麼他會勝選的原因，因為逆境讓人更強壯，只要是做對的事，就不要退讓與妥協。
看更多！請加入自由時報粉絲團
國際‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 花心男下跪求婚 海倫清桃驚爆求婚照流出
- 爆紅的「台式抹茶」 原來是他們做的...
- 東部季後賽決賽G1 綠衫軍對決騎士 今日賽事預告與轉播
- 女控強吻「華麗的誘騙」 柳林瑋怒提告
- 極品極東正露丸過期兩年 黑心商改標繼續賣
- Dcard論壇 400萬會員多是大學生
- 非典蔣砲vs.不世出大王 誰是中職最強棒？
- 艷紅色金針花 花壇舊營區待客來
- 竹縣鳥徵圖 副縣長取用被投訴
- 通緝犯大街遭壓制 拒捕揮刀警員濺血
- 媒體民調：英全不滿意度破5成 這項表現最讓人不滿
- 證券行情表、證券表格
- 孟佳笑納偶像加持 挑男友首重「會炒飯」
- 結束連4升 台幣貶2.5分
- 補教師帶少女開房間 花錢解決獲緩刑
- C肝群聚感染... 86人急抽血檢驗 痛罵「沒良心」
- 女大生控老狼師 教高球摸乳襲臀
- 蔣砲未竟「美」夢…期待大王模式 中職拚上大聯盟
- 《台股青紅燈》必翔的火星任務
- 自由廣場》從nAbc談前瞻計畫
- 川普陷政治風暴重創美股 道瓊狂跌 372.82 點
- 蔣砲未竟「美」夢…有舞台薪水高 大王旅日比較好
- 嘉市探索體驗學校 下月試用
- 放晴到明日 下週鋒面又來
- 高通蘋果授權金紛爭 鴻海、和碩…都被告
- 林書豪開練了 笑弟弟中文爛
- 輕軌跨越愛河 拚7月通車到駁二
- 假濟公騙吸乳灌氣 性侵女信徒產子
- 新店裕隆城 Q2動工
- 謠言終結站》 女性聖品「四物湯」 醫︰非人人可進補
- 天外天劇場 議員︰拆除恐進入倒數
- 自由廣場》南投勞動處長的一例一「羞」
- 曾沛慈「婚前最後一唱」催票 最想收到孫燕姿鼓勵
- 低利率環境隱憂 55%民眾退而不休
- 鶯歌工商陶藝教學 師徒制學精髓
- 粽星雲集
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Five contract Hepatitis C from clinic
- 竹東垃圾堆如山 恐污染水源
- 騎士今征波士頓 愛神舊恨被勾起
- 隱忍家暴30年 中風婦殺夫獲輕判
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：川普演說勉勵畢業生 「沒有政治人物比我更慘」
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分