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美決定維持暫停制裁伊朗核計畫

2017-05-18  05:44

〔中央社〕儘管美國總統川普批評前任歐巴馬政府與伊朗簽署核子協議，但美國今天仍決定不再對伊朗重新實施制裁措施。

不過，美國財政部宣布，對伊朗2名國防官員和一家與伊朗飛彈計畫有關的中國大陸企業實施新的制裁。

美國是在伊朗大選投票前2天宣布這項決定，此舉可能對簽署這項協議和尋求連任的伊朗總統羅哈尼（Hassan Rouhani）有支持作用。

根據2015年的這項協議，歐巴馬政府同意不再對伊朗核子計畫實施制裁，以交換伊朗同意國際嚴格控管伊朗不會發展核武。

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2017年5月18日‧星期四‧丁酉年四月廿三日
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