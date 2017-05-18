美決定維持暫停制裁伊朗核計畫
2017-05-18 05:44
〔中央社〕儘管美國總統川普批評前任歐巴馬政府與伊朗簽署核子協議，但美國今天仍決定不再對伊朗重新實施制裁措施。
不過，美國財政部宣布，對伊朗2名國防官員和一家與伊朗飛彈計畫有關的中國大陸企業實施新的制裁。
美國是在伊朗大選投票前2天宣布這項決定，此舉可能對簽署這項協議和尋求連任的伊朗總統羅哈尼（Hassan Rouhani）有支持作用。
根據2015年的這項協議，歐巴馬政府同意不再對伊朗核子計畫實施制裁，以交換伊朗同意國際嚴格控管伊朗不會發展核武。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
國際‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 花心男下跪求婚 海倫清桃驚爆求婚照流出
- 爆紅的「台式抹茶」 原來是他們做的...
- 東部季後賽決賽G1 綠衫軍對決騎士 今日賽事預告與轉播
- 女控強吻「華麗的誘騙」 柳林瑋怒提告
- 極品極東正露丸過期兩年 黑心商改標繼續賣
- Dcard論壇 400萬會員多是大學生
- 非典蔣砲vs.不世出大王 誰是中職最強棒？
- 艷紅色金針花 花壇舊營區待客來
- 竹縣鳥徵圖 副縣長取用被投訴
- 通緝犯大街遭壓制 拒捕揮刀警員濺血
- 媒體民調：英全不滿意度破5成 這項表現最讓人不滿
- 證券行情表、證券表格
- 孟佳笑納偶像加持 挑男友首重「會炒飯」
- 結束連4升 台幣貶2.5分
- 補教師帶少女開房間 花錢解決獲緩刑
- C肝群聚感染... 86人急抽血檢驗 痛罵「沒良心」
- 女大生控老狼師 教高球摸乳襲臀
- 蔣砲未竟「美」夢…期待大王模式 中職拚上大聯盟
- 《台股青紅燈》必翔的火星任務
- 自由廣場》從nAbc談前瞻計畫
- 川普陷政治風暴重創美股 道瓊狂跌 372.82 點
- 蔣砲未竟「美」夢…有舞台薪水高 大王旅日比較好
- 嘉市探索體驗學校 下月試用
- 放晴到明日 下週鋒面又來
- 高通蘋果授權金紛爭 鴻海、和碩…都被告
- 林書豪開練了 笑弟弟中文爛
- 輕軌跨越愛河 拚7月通車到駁二
- 假濟公騙吸乳灌氣 性侵女信徒產子
- 新店裕隆城 Q2動工
- 謠言終結站》 女性聖品「四物湯」 醫︰非人人可進補
- 天外天劇場 議員︰拆除恐進入倒數
- 自由廣場》南投勞動處長的一例一「羞」
- 曾沛慈「婚前最後一唱」催票 最想收到孫燕姿鼓勵
- 低利率環境隱憂 55%民眾退而不休
- 鶯歌工商陶藝教學 師徒制學精髓
- 粽星雲集
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Five contract Hepatitis C from clinic
- 竹東垃圾堆如山 恐污染水源
- 騎士今征波士頓 愛神舊恨被勾起
- 隱忍家暴30年 中風婦殺夫獲輕判
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：美決定維持暫停制裁伊朗核計畫
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分