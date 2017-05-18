平息反政府騷亂 委內瑞拉調兵入西部

2017-05-18 05:28

〔中央社〕委內瑞拉政府今天宣布，將派兵進入因反政府抗議活動而動盪不安的西部，另一方面聯合國安全理事會也準備開會討論此事。

法新社報導，1名15歲男孩喪生使數週來抗議活動的死亡人數增加至43人，與2014年的抗議活動死亡人數相當。

與哥倫比亞接壤的塔奇拉州（Tachira State）的檢方在推特上說，昨晚爆發搶掠和攻擊安全機構事件，造成這名男孩喪生。

委拉瑞拉國防部長羅培茲（Padrino Lopez）在國營電視頻道VTV說：「我已下令移交2000名警衛部隊和600名特種部隊給塔奇拉州。

當局今天在報告中說，昨晚塔奇拉州共有大約20家店舖、餐廳和一所學校遭劫掠。另外，2個警察派出所被放火，1個軍方哨站遭襲。