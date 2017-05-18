美參院情報委員會要求柯米作證

2017-05-18 03:12

〔中央社〕調查俄羅斯介入美國選舉和可能與川普總統競選團隊勾結的美國參議院情報委員會，今天要求被革職的前聯邦調查局（FBI）局長柯米（James Comey）到委員會作證。

法新社報導，參院情報委員會在聲明中說，委員會的共和黨籍主席和民主黨籍副主席共同致函柯米，「尋求他列席委員會公開和秘密會議」。

委員會也致函聯調局代理局長麥凱比（Andrew McCabe），尋求獲得柯米在被川普革職前所寫的有關他與川普來往溝通的「任何筆記和備忘錄」。

另外，路透社報導，參院司法委員會也要求聯調局提供柯米在川普和歐巴馬政府任內與其上司的來往備忘錄。

根據聲明，司法委員會同時要求白宮與柯米互動的紀錄，包括「與聯調局調查據稱川普總統親信和助理與俄羅斯關係，或希拉蕊．柯林頓（Hillary Clinton）電子郵件案調查的相關紀錄，這些紀錄包括所有的錄音、文本、筆記、摘要或備忘錄」。