國際反恐同日 泰國熱烈慶祝盼終結歧視

2017-05-18 00:54

〔中央社〕泰國同志等組織今天舉行國際反恐同日（IDAHOT）活動，以舉辦專題講座和歌舞表演等方式來慶祝此一活動，也宣示平等對待，終止歧視目光。

在泰國男同和女同是非常稀鬆平常的，泰國也是變性人的大本營，對於上帝將靈魂裝錯軀體的意外，也以現代的醫學技術改變過來，多數人都抱著平常心在看待，但仍有一些批評的聲音，因此每年都會舉辦反恐同日慶祝活動，不斷宣達平等對待的理念。

泰國舉辦的反恐同日的活動在曼谷藝術文化中心舉行，從學術研討會到小組座談，以及專題講座，活動高潮是下午的慶祝晚會，節目一開始是由著名的芭達雅變性人組成的歌舞演出，同時邀請到美國駐泰國大使和瑞典等國使節出席，共同參與這些有意義活動。

活動主辦單位的籌辦人娜達（NADA）表示，IDAHOT是一個國際性的節日，不只在今年在泰國舉辦，而是在全世界各地都有舉辦，國際家庭日剛過，強調家庭概念和價值，不論是正常的家庭或者是男同女同的家庭，甚至變性人都有權享有家庭的溫暖和庇護，我們要的正常化和社會化，不再是其他人眼中的異類。

活動中現身說法時，還有現職警察和父女檔等，他們一一述說自己勇敢承認性向或者在之後的遭遇，有人幸運接到祝福，但還是有人受到歧視，雖然嘴巴不說，但可以感受鄙視的目光在射向他們，因此希望社會大家都能接受他們，他們依然在社會的每個角落善盡自己的責任和義務。

活動最後大家齊唱歌曲和展示一大面彩虹旗，象徵大家都是彩虹家族的成員，終止任何形式的歧視。