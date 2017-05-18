川普涉洩密 美議長籲議員本諸事實處理
2017-05-18 00:38
〔中央社〕美國國會眾院議長萊恩（Paul Ryan）今天警告，對於身陷風波的川普總統不要「驟下判斷」；並強調，議員們在思考下一步作法之前，必須先確定事實為何。
萊恩是國會地位最高的共和黨籍議員，他表示，他對川普有信心，但也希望議員們負責任地扮演國會調查員的角色。
他在與共和黨籍議員商討後告訴記者：「我們需要的是事實。」先前傳出爆炸性報導，指川普曾將機密情報對俄羅斯官員透露，同時還對聯邦調查局局長施壓，迫其停止目前的相關調查。
萊恩說：「顯而易見，有些人存心想傷害總統。但我們有義務進行監督，而無論是由何黨主政。」
「這表示，我們在驟下判斷之前，必須獲得一切相關資訊。」
民主黨籍議員藉由上述洩密報導，進一步強調有關川普不適任總統的說法。
萊恩不願猜測，川普是否妨礙司法，這是聯邦法律所規定的罪行。
他說：「我們不能談論猜測和影射，因為這顯然涉及政治圖謀。我們的本務是發掘事實，而且冷靜地去做。」
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