法總統馬克宏新政府 體育部長是奧運金牌得主

馬克宏的體育部長為奧運擊劍金牌得主佛雷薩爾（Laura Flessel）。（法新社）

2017-05-18 00:27

〔即時新聞／綜合報導〕法國新科總統馬克宏（Emmanuel Macron）17日公布內閣名單，根據他過去的承諾，22名官員中，男女比例各佔一半。在這份名單中，歐蘭德（FrancoisHollande）政府人馬有2人留任，另外，體育部長還是位奧運金牌得主。

綜合外媒報導，馬克宏繼早前任命北部港市勒哈佛（Le Havre）中間偏右共和黨籍市長兼國會議員菲力普（Edouard Philippe）出任總理後，17日公布了新政府的18名部長及4名國務秘書。

社會黨籍的里昂市長柯隆布（Gerard Collomb）獲任命為內政部長，經濟部長由右翼共和黨勒麥爾（Bruno Le Maire）出任，中間路線的白胡（Francois Bayrou）則為司法部長。

馬克宏的體育部長為奧運擊劍金牌得主佛雷薩爾（Laura Flessel），生態部長為知名環保人士余洛（Nicolas Hulot）。歐蘭德政府的國防部長勒德里安（Jean-Yves Le Drian），將轉任歐洲及外交部長，公共行政部長吉拉丹（Annick Girardin）轉任海外部長。

馬克宏盼他的新團隊能在下月舉行的議會選舉中獲得多數席位，進一步擴大政治革新的目標。