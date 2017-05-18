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法總統馬克宏新政府 體育部長是奧運金牌得主

馬克宏的體育部長為奧運擊劍金牌得主佛雷薩爾（Laura Flessel）。（法新社）

2017-05-18  00:27

〔即時新聞／綜合報導〕法國新科總統馬克宏（Emmanuel Macron）17日公布內閣名單，根據他過去的承諾，22名官員中，男女比例各佔一半。在這份名單中，歐蘭德（FrancoisHollande）政府人馬有2人留任，另外，體育部長還是位奧運金牌得主。

綜合外媒報導，馬克宏繼早前任命北部港市勒哈佛（Le Havre）中間偏右共和黨籍市長兼國會議員菲力普（Edouard Philippe）出任總理後，17日公布了新政府的18名部長及4名國務秘書。

社會黨籍的里昂市長柯隆布（Gerard Collomb）獲任命為內政部長，經濟部長由右翼共和黨勒麥爾（Bruno Le Maire）出任，中間路線的白胡（Francois Bayrou）則為司法部長。

馬克宏的體育部長為奧運擊劍金牌得主佛雷薩爾（Laura Flessel），生態部長為知名環保人士余洛（Nicolas Hulot）。歐蘭德政府的國防部長勒德里安（Jean-Yves Le Drian），將轉任歐洲及外交部長，公共行政部長吉拉丹（Annick Girardin）轉任海外部長。

馬克宏盼他的新團隊能在下月舉行的議會選舉中獲得多數席位，進一步擴大政治革新的目標。

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  • 法國新科總統馬克宏17日公布內閣名單，根據他過去的承諾，22名官員中，男女比例各佔一半。（法新社）

    法國新科總統馬克宏17日公布內閣名單，根據他過去的承諾，22名官員中，男女比例各佔一半。（法新社）

  • 馬克宏早前任命北部港市勒哈佛中間偏右共和黨籍市長兼國會議員菲力普（Edouard Philippe）出任總理。（路透）

    馬克宏早前任命北部港市勒哈佛中間偏右共和黨籍市長兼國會議員菲力普（Edouard Philippe）出任總理。（路透）

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