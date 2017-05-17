機師是他！ 荷蘭國王熱愛飛行 每月2次化名載客

2017-05-17 23:43

〔即時新聞／綜合報導〕機師是國王！於2013年登基的荷蘭國王威廉-亞歷山大（Mille Willem-Alexander），每月都會化名以副機師的身分執行2次飛行任務，而他目前還打算進一步學習如何駕駛波音737。

《BBC》報導，威廉-亞歷山大就算登基為王，也不打算放棄在飛機駕駛艙的工作，他告訴荷蘭《電訊報（De Telegraaf）》，21年來，每月都會化名，以副機師的身分執行2次飛行任務，以延續副機師的證照資格。

威廉-亞歷山大說，他從來沒使用過他的名字，戴著荷蘭皇家航空（KLM）帽子，也很少被乘客認出。不過，他也坦承，有些乘客透過他的聲音認出他，優點是機上廣播時，他就不用說他的名字了。

威廉-亞歷山大過去曾說過，如果他沒有出生在皇宮裡，他的夢想就是駕駛一架大型客機，例如波音747。在這次訪問中，他告訴《電訊報》，飛行就是他最大的放鬆方式，他也提到，當在駕駛飛機時，必須對乘客和機組員負責，不能分散注意力。

荷蘭政府上月表示，威廉-亞歷山大曾替政府和荷蘭皇家城市短途航空公司駕駛「福克70」飛機，而飛機今年起換為波音737機型。因此今夏他將學習如何駕駛波音737。