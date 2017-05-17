阿富汗電視台遭恐攻6死 IS坦承犯案

阿富汗廣播電視公司（RTA）今日遭到自殺攻擊，造成至少6人死亡，24人受傷。（法新社）

2017-05-17 23:34

〔即時新聞／綜合報導〕位於阿富汗賈拉拉巴（Jalalabad）的阿富汗廣播電視公司（RTA）遭到自殺式恐怖攻擊，造成至少6人死亡，24人受傷，發動攻擊的4名兇手也全數身亡。事件發生後不久，伊斯蘭國（Islamic State）便發出聲明坦承犯案。

《路透》報導，阿富汗發言人柯吉亞尼（Attaullah Khogyani）表示，今天上午有3名槍手和1名自殺炸彈客，進入阿富汗廣播電視公司（RTA）內發動槍戰和炸彈攻擊。其中1人在進入公司大樓的門口時，隨即引爆身上的炸彈，其他3名槍手則進入大樓內，與支援的警方和軍隊的猛烈交火，隨後遭全數擊斃。伊斯蘭國事後透過網路宣稱，他們的戰士們攻擊了賈拉拉巴的電視公司。

美軍上個月用「炸彈之母（MOAB）」轟炸位於阿富汗境內的伊斯蘭國據點，並擊斃其阿富汗分支的頭目哈希卜（Abdul Hasib），但阿富汗境內仍動盪不安，媒體亦成為恐怖攻擊的目標。