強國男不聽勸硬要餵食棕熊 食指被咬還找園方理論

2017-05-18 00:00

〔即時新聞／綜合報導〕中國山東上週末傳出有男子不顧動物園園方勸阻，執意要餵食園內的棕熊，結果其中一根手指的指節慘遭棕熊咬掉，這名男子卻還聲稱，他是買票入場，園方理應保障遊客的生命安全，這番說法引發網友怒批活該。

中媒報導指出，28歲男子小張上週末與朋友一起到青島動物園遊玩，並在棕熊展區拿出自己帶的食物要餵食棕熊。據小張事後表示，當時他並未跨越防護欄，而是從護欄外伸手進去餵食棕熊，但過程中就小張右手食指的第一指節就慘遭棕熊咬下。

小張指控，之後他找到園方的工作人員，並問被熊咬了該怎麼辦，但對方卻回「我哪知道怎麼辦」。他也聲稱，自己有花錢買票入場，動物園有義務保護遊客安全。他也坦承現場確實有警示牌，但聲稱自己當時沒看到。

不過青島市動物園則反駁，指展區現場有警示牌，上面有告示寫禁止投餵食物、跨越圍欄等標語，且當時也有進行勸阻，但該名男子卻還是執意餵食。

此事經媒體報導後，網友可說是一面倒的質疑小張，紛紛留言批評「能怪誰？只能怪自己手賤」、「還說沒看到警示牌，這就是常識阿」、「支持動物園反告遊客」、「那你再咬回來吧，還能怎麼辦」、「感覺依他的邏輯在動物園裡自殺也可以獲賠，因為買票進去就該讓他活著出來阿」等。

相關影片請見：