造假案還沒完 福斯執行長涉操縱市場遭調查
2017-05-17 23:16
〔即時新聞／綜合報導〕德國福斯汽車早先被揭露柴油車排放造假，如今德國檢方更針對福斯執行長等人涉嫌向投資人隱瞞消息、操縱市場一事展開調查。
德國檢方今表示，福斯柴油車排放造假的醜聞嚴重影響其商譽，但福斯汽車集團（Volkswagen）的執行長穆勒（Matthias Mueller）更涉嫌「蓄意延遲公布會影響保時捷控股公司（Porsche SE）財務的資訊」，以免影響股價表現，且前福斯執行長溫特柯恩（Martin Winterkorn）與保時捷控股公司主席波契（Hans Dieter Poetsch）也涉嫌隱瞞2015年時遭揭露的排污造假事件。保時捷控股公司是福斯汽車集團旗下的一間子公司。
目前執行長穆勒已因涉嫌操縱市場的罪名遭德國的檢察官調查，溫特柯恩和波契也被檢方鎖定，將面臨調查。
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