| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
涉改標賣過期正露丸 黑心貿易商250萬交保 PR 中市補助汰換二行程機車全國第一
 首頁 > 國際

學校醜聞不斷！ 安倍晉三又傳介入獸醫學院建校案

2017-05-17  22:26

〔即時新聞／綜合報導〕風波再起！日本首相安倍晉三日前捲入「森友學園」風波，今天又爆出介入友人經營的教育集團「加計學園」，幫助取得在國家經濟特區設立獸醫學院的許可，隨後日本內閣官房長官菅義偉出面否認此事。

安倍妻子安倍昭惠過去被控與「森友學園」關係密切，傳出該校以相當於市價1成的低價取得國有地，引發各界質疑國有地被賤賣，該傳聞還未平息，今天又傳出安倍陷入另一起教育集團醜聞。

多家日媒報導，安倍傳出介入友人經營的「加計學園」，幫助該校取得在國家經濟特區設立獸醫學院的許可，報導稱內閣府告訴文部科學省，安倍希望此建校案通過，並告知安倍首相辦公室高度關切此案。報導也指出，安倍昭惠是加計學園旗下一所幼兒園的榮譽園長。

針對報導內容，菅義偉今天出面駁斥，他表示「我知道這則新聞，但這並非事實。」並強調安倍並未提供支持。目前加計學園並未評論此事，文部科學省也還未接受媒體提問。

廣告
  • 日本首相安倍晉三，傳出介入友人經營的教育集團「加計學園」，幫助取得在國家經濟特區設立獸醫學院的許可。（法新社）

    日本首相安倍晉三，傳出介入友人經營的教育集團「加計學園」，幫助取得在國家經濟特區設立獸醫學院的許可。（法新社）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 加計學園 學校 安倍晉三 森友學園 醜聞 風波
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
日式✧牛肉漢堡排
夏季海味✧小卷飯
豬肉泡菜起司年糕
好吃西瓜怎麼挑？
轉寄

標題：學校醜聞不斷！ 安倍晉三又傳介入獸醫學院建校案


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月18日‧星期四‧丁酉年四月廿三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.