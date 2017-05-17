學校醜聞不斷！ 安倍晉三又傳介入獸醫學院建校案

2017-05-17 22:26

〔即時新聞／綜合報導〕風波再起！日本首相安倍晉三日前捲入「森友學園」風波，今天又爆出介入友人經營的教育集團「加計學園」，幫助取得在國家經濟特區設立獸醫學院的許可，隨後日本內閣官房長官菅義偉出面否認此事。

安倍妻子安倍昭惠過去被控與「森友學園」關係密切，傳出該校以相當於市價1成的低價取得國有地，引發各界質疑國有地被賤賣，該傳聞還未平息，今天又傳出安倍陷入另一起教育集團醜聞。

多家日媒報導，安倍傳出介入友人經營的「加計學園」，幫助該校取得在國家經濟特區設立獸醫學院的許可，報導稱內閣府告訴文部科學省，安倍希望此建校案通過，並告知安倍首相辦公室高度關切此案。報導也指出，安倍昭惠是加計學園旗下一所幼兒園的榮譽園長。

針對報導內容，菅義偉今天出面駁斥，他表示「我知道這則新聞，但這並非事實。」並強調安倍並未提供支持。目前加計學園並未評論此事，文部科學省也還未接受媒體提問。