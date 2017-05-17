川普遭質疑洩密 普廷跳出來說話了

2017-05-17 22:05

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）今日表示，上週美國總統川普與俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）於白宮對談時，並沒有洩漏任何機密給俄羅斯。並願意提供上週對談的書面紀錄，來證明川普沒有洩密。

綜合外電報導，上週俄羅斯外交部長拉夫羅夫與俄駐美大使訪問白宮，傳出川普對這兩位俄羅斯官員洩漏了恐怖組織伊斯蘭國相關的機密情報，引發軒然大波。俄羅斯總統普廷今日在記者會上表示，如果美國政府認為恰當的話，可以提供當日對談的書面紀錄，給美國國會。

普廷說，這次事件顯示美國有「政治精神分裂」，川普目前無法在總統職位上有實質作為，而且有些人用反俄羅斯口號動盪美國政局，但此舉只會傷害他們自己的國家。