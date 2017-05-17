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澳洲貓咪超大隻！ 身長120公分挑戰世界紀錄

近期，歐瑪因一張被人抱著的照片引起廣大網友關注，還登上澳洲媒體版面，甚至引來了金氏世界紀錄（圖取自instagram「omar_mainecoon」）

2017-05-17  22:23

〔即時新聞／綜合報導〕住在澳洲墨爾本的3歲緬因貓「歐瑪（Omar）」，以大size體形在網路爆紅，也引來金氏世界紀錄關注，可望以120公分身長刷新紀錄，成為世界最長的貓。

綜合外媒報導，歐瑪的主人赫斯特（Stephy Hirst）和她的伴侶在2013年把牠帶回家時，歐瑪就和其他的小貓的體型一樣大，但現在3歲的歐瑪已重達14公斤，身長120公分。近期，歐瑪因一張被人抱著的照片引起廣大網友關注，還登上澳洲媒體版面。

爆紅的歐瑪甚至引來了金氏世界紀錄的注意，赫斯特說，對方希望她能給予歐瑪的身長紀錄。而她最近幫歐瑪測量的長度約為120公分，「我們認為她是世界最長的貓，但我們尚未為此做任何事，因為牠可能還沒完全結束生長。」

歐瑪一天通常從早上5時開始，牠會吃幾勺為緬因貓特製的貓糧當早餐，在彈跳床上打盹，晚餐則是生袋鼠肉，赫斯特說，他們發現這是歐瑪唯一想吃的肉。赫斯特還說，晚上必須把歐瑪所在臥室外，「牠得睡在沙發上」，因為歐瑪在床上會佔掉太多空間。

目前世界最長的貓保持者是住在英國西約克郡的緬因貓魯多（Ludo），牠在2015年10月測量出的身長是118.33公分。

相關連結請見：

instagram「omar_mainecoon」

歐瑪一天通常從早上5時開始，牠會吃幾勺為緬因貓特製的貓糧當早餐，在彈跳床上打盹。（圖取自instagram「omar_mainecoon」）

現在3歲多的歐瑪已重達14公斤，身長120公分。（圖取自instagram「omar_mainecoon」）

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