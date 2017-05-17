女童穿粉紅套裝 獅子認成豬仔撲上前獵捕

美國奧勒岡州動物園發生一起母獅誤認穿著粉紅套裝的女童是小豬，而進行獵捕的驚悚事件。（圖擷自DailyMail）

2017-05-17 22:04

〔即時新聞／綜合報導〕美國一對母女日前到奧勒岡州動物園遊玩，當時女童著全套粉紅的熊熊裝，一頭獅子在園內看到，以為女童是一隻粉紅豬，便壓低身體撲向女童想要將她吞下肚，還好有玻璃帷幕阻隔，讓驚悚的瞬間成為有趣的一幕。

據《每日郵報》報導，一名穿著粉紅小熊套裝的女童跟媽媽一起到動物園遊玩，當時女童背對玻璃帷幕，裏頭的獅子卻突然朝女童暴衝，站立後狂抓玻璃留下道道抓痕，身後其他遊客也尖叫連連，驚悚的過程全遭網友錄下。

事後園區人員解釋，很可能是因為女童全身粉紅，身形與顏色都很像小豬，才會讓獅子誤認成獵物進行獵捕，而當其他的小孩接近靠近玻璃時，該頭母獅則完全沒有做出任何反應。

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