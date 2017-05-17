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國際反恐同日 印尼2男同志被判鞭刑85下

2017-05-17  20:11

〔即時新聞／綜合報導〕5月17日是國際反恐同日（International Day Against Homophobia and Transphobia，IDAHOT），但在印尼亞齊省（Aceh），2名男同志因違反伊斯蘭法律，今日被法院處以85下鞭刑。

綜合外媒報導，亞齊省是印尼唯一實施伊斯蘭律法的省份。當地警方3月突擊檢查民宿時，這2名20歲及23歲的男子被發現赤裸躺在床上，正要進行性行為。

奉行伊斯蘭教的亞齊省法院週三宣布判決，主審法官Khairil Jamal表示，這2名男子明顯違反伊斯蘭律法，犯下同性戀罪，處以在公共場合鞭刑85下。2名男子將在23日於亞齊省首府班達亞齊（Banda Aceh）被公開行刑。

Khairil Jamal表示，法官小組認為，雖然同性戀罪最高可處100下鞭刑，但被告在庭上態度良好，配合調查，因此減至85下。他說，「作為穆斯林，被告應該維護亞齊省奉行的伊斯蘭律法」。檢方原本求刑80下。

人權團體嚴厲譴責裁決，倡導LGBT權利的Gaya Nusantara創始人Dede Oetomo說，這項判決讓印尼大倒退，且侵犯了人權。國際人權團體也指出這2男被虐待、羞辱，呼籲當局立刻放人。

擁有世上最多穆斯林人口的印尼，同性戀並不是非法的。但在亞齊省，除了賭博、飲酒會被處以鞭刑，根據該省在2014年通過新的伊斯蘭刑事法，同性性交可處以100下鞭刑、100個月監禁或罰款100克黃金，週三判決是首次依該法對同性戀進行懲處。

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  • 在印尼亞齊省（Aceh），2名男同志因違反伊斯蘭法律，今日被法院處以85下鞭刑。（法新社）

    在印尼亞齊省（Aceh），2名男同志因違反伊斯蘭法律，今日被法院處以85下鞭刑。（法新社）

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相關關鍵字： 亞齊 亞齊省 伊斯蘭律法 印尼 同志 同性戀 國際反恐同日 鞭刑
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