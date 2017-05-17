一個行李箱讓地鐵站關閉 中國男被星國起訴

2017-05-17 18:57

〔即時新聞／綜合報導〕一名在新加坡工作的中國人，今（17）日被星國檢方以公共滋擾罪名起訴，原因是上個月把大型藍色行李箱，留在地鐵站月台，引起一陣恐慌。

綜合星國媒體報導，39歲的中國人王建坡（Wang Jianpo，音譯），上個月2日下午2時30分前後，把一個大型藍色行李箱放在星國地鐵後港站的月台，之後就離開地鐵站處理其他事情。

地鐵站人員發現行李無人看管後，隨即報警，警方獲報出動大批員警當場調查，還為此疏散乘客、關閉地鐵站2小時以進行調查，導致列車無法停靠。

雖然最後警方未在行李箱發現危險物品，但肇事者王建坡仍被檢方以公共滋擾罪起訴，下月9日開庭，王若被定罪，最高可被罰1000新加坡幣（約2.1萬台幣）。