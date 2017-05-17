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南韓特使赴日談慰安婦協議 將傳達國民意願

2017-05-17  19:52

〔即時新聞／綜合報導〕新上任的南韓總統文在寅提名前國會副議長文喜相為首任對日特使，今文喜相抵達日本，將展開為期3天的訪問，針對媒體詢問有關慰安婦的議題，文喜相表示「將傳達國民的意願」，暗示將會以南韓輿論要求日方做出回應。不過文喜相也對媒體表示，不太可能要求日本重新談判。

外媒報導指出，文喜相在出發前於首爾的金浦國際機場接受媒體訪問，他表示此行最主要是扮演信使的角色，與日本政界、財界、媒體有關人士會面，針對媒體詢問是否會針對兩國於2015年達成的慰安婦協議重新談判，文喜相表示此行主要是以特使身分向日本介紹新政府的對日政策，若要求重新談判「有些過分」，不過他也強調，今後的外交將重視正當性及獲得國民共識，暗示了將會以南韓輿論要求日本做出回應。

報導提到，11日時文在寅曾於日韓電話首腦會談中針對慰安婦問題提出，「大多數國民感情上不能接受」的說法，外界分析文喜相可能會做出相同的說明。

日韓外交消息人士指出，文喜相今下午與日本外相岸田文雄進行會談，明日還將會晤日本首相安倍晉三，文喜相對此表示，將傳達文在寅希望盡快與日本首相安倍晉三進行會面的訊息。

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  • 新上任的南韓總統文在寅提名前國會副議長文喜相（見圖）為首任對日特使，今文喜相抵達日本，將展開為期3天的訪問。（歐新社）

    新上任的南韓總統文在寅提名前國會副議長文喜相（見圖）為首任對日特使，今文喜相抵達日本，將展開為期3天的訪問。（歐新社）

  • 文喜相今下午與日本外相岸田文雄（圖左）進行會談，明日還將會晤日本首相安倍晉三。（路透）

    文喜相今下午與日本外相岸田文雄（圖左）進行會談，明日還將會晤日本首相安倍晉三。（路透）

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