加拿大將修法 禁航空公司強制拖客
2017-05-17 19:39
〔即時新聞／綜合報導〕為避免機上乘客遭受不合理對待，加拿大政府今日宣布將修法，規範航空公司不得強制將購票上機的乘客趕下飛機。
《BBC》報導，加拿大交通部長賈諾（Marc Garneau）16日表示，為了保護合法購票上機顧客的權益，將推出修正法案。除了訂定行李遺失、損壞及超賣機票的最低賠償標準之外，對於航班延誤的標準、因故取消或延誤班機的處理方式都有明確的規範。賈諾並
強調，只要乘客是合法購票上機，航空公司就不得以任何因素強制把乘客趕下飛機。
加拿大交通部在去年就打算修正法案，但在今年4月聯航事件的影響下，部長賈諾再次推動法案的運行，藉此表達交通部對於本次事件的立場，並希望政府能進一步改善搭機乘客的權利。修正案如果順利通過，最快在2018年就會開始實施。
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