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「你喜歡甚麼姿勢？」 地鐵車廂貼滿害羞問句惹議
2017-05-17 21:50
〔即時新聞／綜合報導〕中國浙江杭州的地鐵車廂近日引發外界關注，因為車廂內佈滿了各種以「我問你」開頭的廣告語句，部分內容甚至帶有性暗示，讓看到的民眾議論紛紛。
中媒報導指出，這些字句包含「我問你：癢了嗎？」、「我問你：這是你的第1次嗎？」、「我問你：你喜歡甚麼姿勢？」不過也有蠻多是與感情或表白有關，像是「你不愛她為甚麽還要跟她在一起？」、「你的工資卡會交給我嗎？」、「喜歡我唇膏的味道嗎？」、「跟我在一起累不累？」等。
報導指出，這些語句其實是由某個商業會所張貼的廣告，因為他們之後即將舉辦交友活動，不過民眾對這些語句的反應不一，許多人認為有趣，紛紛與這些語句合照PO網，但也有不少人認為看了會感到不適，甚至覺得若帶小孩搭地鐵會有點尷尬。
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