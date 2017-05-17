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南韓薩德決策引發爭議 文在寅可能重新檢討

2017-05-17  19:16

〔即時新聞／綜合報導〕南韓薩德部署決策過程引發爭議，新總統文在寅過去多次公開提出質疑。韓媒今天（17日）報導指出，文在寅政府可能重新檢視上屆政府決定引進薩德的過程。

《韓聯社》報導，文在寅過去就曾多次表示，新政府必須重新審視薩德入韓問題，一名青瓦台高層17日接受專訪時也說，文在寅認為決定部署薩德過程不夠民主，沒有進行公開討論，讓國民感到意外。

該高層表示，文在寅計畫在審查朴槿惠政府有關薩德決策過程後，再向國民公布情況，並公開討論。他補充說，如有必要還會爭取國會的同意。

報導指出，青瓦台外交安全工作組組長鄭義溶與白宮國安委員會（NSC）代表會面時，已傳達文在寅立場，不過美方代表並未評論，青瓦台計畫派代表團至華府，雙方將進行進一步磋商。

不過由於北韓試射飛彈問題，南韓國內支持薩德聲浪較高，報導認為文在寅很難完全推翻部署薩德的決定。

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  • 文在寅過去多次公開表示薩德決策不民主。（美聯社）

    文在寅過去多次公開表示薩德決策不民主。（美聯社）

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