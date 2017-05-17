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全球最貴耳環！藍鑽、粉紅鑽17億落槌

蘇富比拍賣公司16日在瑞士日內瓦拍賣會，備受關注的一對雙色鑽石耳環，以5740萬美元（約17.2億台幣）落槌，創下最貴耳環拍賣紀錄。（美聯社）

2017-05-17  17:48

〔即時新聞／綜合報導〕蘇富比拍賣公司16日在瑞士日內瓦拍賣會，拍賣一對備受關注的雙色鑽石耳環，以5740萬美元（約17.2億台幣）落槌，創下最貴耳環拍賣紀錄。

綜合外媒報導，這對雙色鑽石耳環被分開出售，其以希臘神話中的雙胞胎神祇命名，分別是無瑕艷彩等級「阿波羅藍鑽」（The Apollo Blue），以及「阿特米斯粉紅鑽」（The Artemis Pink）。

「阿波羅藍鑽」重達14.54克拉，包含買家佣金，以4208萬7000美元（約12.6億台幣）拍出。蘇富比表示，這是目前拍賽會上拍出的史上最大內部無瑕艷彩藍鑽。

「阿特米斯粉紅鑽」則重達16克拉，包含買家佣金，以1533萬美元（約4.6億台幣）成交。美國寶石學院把這顆鑽石分為IIa等級，「化學純淨度」相當高。

《法新社》指出，這對雙色鑽石耳環被一位匿名的亞洲買家拍下。《CNBC》提到，在雙色鑽石耳環落槌前，最貴耳環拍賣紀錄由佳士得於去年拍賣的Miroir de l'Amour創下，其以1760萬美元（約5.3億台幣）成交。

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  • 佳士得於去年拍賣的Miroir de l'Amour，以1760萬美元（約5.3億台幣）成交。（法新社）

    佳士得於去年拍賣的Miroir de l'Amour，以1760萬美元（約5.3億台幣）成交。（法新社）

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