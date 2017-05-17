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中國擴充DNA數據庫 人權團體：恐用於政治控制

人權團體指出，中國正在建立龐大的基因數據資料庫，但卻沒有適當的隱私保護措施，懷疑可能會被中國用於「政治控制」。圖為示意圖。（法新社）

2017-05-17  17:30

〔即時新聞／綜合報導〕人權活動人士指出，中國正在建立龐大的基因數據資料庫，但卻沒有適當的隱私保護措施，人權團體懷疑這項DNA採集項目可能會被中國用於「政治控制」。

根據《BBC中文網》報導，國際NGO組織「人權觀察」指出，中國國內許多弱勢族群以及少數族裔是這項行動的重點目標之一，包括外來勞工、政治異議份子、少數種族以及宗教群體。「人權觀察」警告，這項採集行動可能被用於政治控制手段之中。

「人權觀察」中國部主任理查森（Sophie Richardson）在一份聲明中強調，中國官方在毫無獨立司法體系和有效隱私保護之下，進行大規模DNA採集行動，這是場完美的「濫權風暴」。理查森解釋，DNA採集在調查特定犯罪案件時，是合法的執法用途，「但只有人們享有有效的隱私保護環境下」才可以，強調在中國到達這種環境之前，大規模採集DNA和擴大基因資料庫等行動應該停止。

據悉，中國從1989年開始採集DNA，至今已經收集超過400萬人的基因資料；在美國，國家對違法者採集的DNA數據庫只有1270萬名犯罪者檔案，如果是按比例計算，美國的採集率高於中國，有大約4%的美國人DNA資料被採集，中國則是2.9%。

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