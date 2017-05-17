撤駐台代表處 斐濟總理昨與習會面稱「堅持一中」

2017-05-17 17:13

〔即時新聞／綜合報導〕南太平洋島國斐濟共和國，在今日傳出駐台代表處已在上週撤離台灣，外界擔憂又是另一次外交危機。而斐濟總理姆拜尼馬拉馬（Josaia Voreqe Bainimarama），則在昨日與中國國家主席習近平見面，強調堅持「一個中國」政策。

根據中國官媒《新華社》報導，適逢中國「一帶一路」國際合作高峰論壇，姆拜尼馬拉馬出席並與習近平會面。

習近平提到，中國願意加強與斐濟在貿易、投資、農業技術等領域的合作，鼓勵中國企業前往投資，並促進中客到斐濟旅遊，也願意加強兩國在聯合國框架內協調合作。

姆拜尼馬拉馬則表示，斐濟支持「一帶一路」計畫，提到兩國建交42年以來，關係保持發展，斐濟也堅持一個中國政策，希望與中國在各項議題上協調配合。

我外交部指出，斐濟撤館的原因是斐濟政府通盤檢視其派駐全球館處後，所做成的決定。外交部對斐濟政府的決定表示了解，我駐斐濟代表處則將持續運作。