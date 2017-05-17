英暖男微笑懇談半小時 成功挽回尋死女的命

2017-05-17 17:27

〔即時新聞／綜合報導〕英國1名24歲男子馬爾（Adam Marr），當地時間13日在曼徹斯特的大街上玩時，瞧見有名女子躺在路中央想尋死，趕緊與路人合力將她拖到路邊，獨自留下來，笑笑地與她閒聊30分鐘，暖男行徑被民眾凱茵（Samantha Caine）拍下放上網，引發熱烈討論。

《每日郵報》報導，馬爾受訪時表示，將女子帶離大馬路後，對方告訴他「我很好」，確定她沒有喝酒或嗑藥後，原本想走人，但她看起來很沮喪，又冒了一句「要去死」，覺得不太對勁，請她一起坐在路旁聊聊天，緩和低落的情緒、柔性勸說任意輕生是不對的。

馬爾說，女子告訴他，因為工作壓力大，所以想衝進車陣，了結自己的生命，反正她死了，也沒有人會在乎；他回，如果真的有人撞上你，你想過駕駛、路人的感受嗎？若今天換作你是目擊者，你作何感想？建議她可以想些快樂的事，全程談了30分鐘。

警察獲報趕抵現場後，女子的心情已逐漸平復，臉上也有了笑容，還給馬爾一個大大的擁抱。目擊者凱茵表示，馬爾非常善良，在開導過程中，盤著腿的他，一臉笑意與女子對談，讓她覺得這個社會，就是需要更多這樣的人，因此拍下這幕溫馨畫面，上傳至網路，獲得多數網友讚賞。

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