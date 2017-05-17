| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
捷運文湖線突斷電 乘客擠滿站內 PR 中市補助汰換二行程機車全國第一
 首頁 > 國際

英暖男微笑懇談半小時 成功挽回尋死女的命

2017-05-17  17:27

〔即時新聞／綜合報導〕英國1名24歲男子馬爾（Adam Marr），當地時間13日在曼徹斯特的大街上玩時，瞧見有名女子躺在路中央想尋死，趕緊與路人合力將她拖到路邊，獨自留下來，笑笑地與她閒聊30分鐘，暖男行徑被民眾凱茵（Samantha Caine）拍下放上網，引發熱烈討論。

《每日郵報》報導，馬爾受訪時表示，將女子帶離大馬路後，對方告訴他「我很好」，確定她沒有喝酒或嗑藥後，原本想走人，但她看起來很沮喪，又冒了一句「要去死」，覺得不太對勁，請她一起坐在路旁聊聊天，緩和低落的情緒、柔性勸說任意輕生是不對的。

馬爾說，女子告訴他，因為工作壓力大，所以想衝進車陣，了結自己的生命，反正她死了，也沒有人會在乎；他回，如果真的有人撞上你，你想過駕駛、路人的感受嗎？若今天換作你是目擊者，你作何感想？建議她可以想些快樂的事，全程談了30分鐘。

警察獲報趕抵現場後，女子的心情已逐漸平復，臉上也有了笑容，還給馬爾一個大大的擁抱。目擊者凱茵表示，馬爾非常善良，在開導過程中，盤著腿的他，一臉笑意與女子對談，讓她覺得這個社會，就是需要更多這樣的人，因此拍下這幕溫馨畫面，上傳至網路，獲得多數網友讚賞。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
自殺防治諮詢安心專線：0800-788995
生命線協談專線：1995。
張老師專線：1980

廣告
  • 圖為暖男馬爾在柔性勸說企圖尋死的女子。（圖擷取自《每日郵報》）

    圖為暖男馬爾在柔性勸說企圖尋死的女子。（圖擷取自《每日郵報》）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 尋死 微笑 暖男 開導
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
日式✧牛肉漢堡排
夏季海味✧小卷飯
豬肉泡菜起司年糕
好吃西瓜怎麼挑？
轉寄

標題：英暖男微笑懇談半小時 成功挽回尋死女的命


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月17日‧星期三‧丁酉年四月廿二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.