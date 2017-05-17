又有世越號遺骨被確認 為失蹤高中老師
2017-05-17 16:48
在世越號船體內陸續發現疑似失蹤者遺骨，已經有2人身分被辨識出來。（美聯社）
〔即時新聞／綜合報導〕南韓世越號在打撈上岸後，陸續發現疑似失蹤者的骨骸，現又有部分遺骨被確認出身分，屬於一名失蹤的檀園高中老師。
根據《韓聯社》報導，世越號被打撈上岸後，南韓搜尋隊10日首度在船內發現2塊疑似失踪者遺骨，本預計DNA鑑定將耗時1個月左右，但今（17日）韓國海洋水產部世越號現場處理本部表示：「今天中午接到了身份確認結果，時間比預期的還快」，本來預估確認身份需耗時3至4週左右的時間，這遺骨的身分為失蹤的檀園高中老師高昌錫（音譯）。
13日也確認部分部分骨骸屬於失蹤女高中生曹恩和（音譯），所以目前仍有7名失蹤者仍未被尋獲，包括3名學生、1名教師和另外3名遊客。
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