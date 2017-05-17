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一架小飛機在百慕達三角失蹤 機上載有4人

一架從波多黎各飛往佛羅里達州的小型飛機，在百慕達三角區域失蹤。（圖擷自澳洲新聞網）

2017-05-17  16:16

〔即時新聞／綜合報導〕一架載有4人的小飛機在當地時間15日上午從波多黎各起飛，原定飛往佛羅里達州，但卻在巴哈馬群島附近失聯，當局正展開搜索行動。

根據《路透》報導，美國海岸防衛隊週二（16日）表示，一架載有4人的MU-2B型雙引擎小飛機原定由波多黎各飛往佛羅里達州，卻在神秘的百慕達三角（Bermuda Triangle）區域失蹤，美國海岸防衛隊發言人表示，當時這架飛機在2萬4千英尺的高空中飛行，事發時附近天候良好；美國海岸防衛隊與巴哈馬國防軍正在周邊海域進行海空搜索。

百慕達三角（又常被誤稱為百慕達三角洲，但該區域並非三角洲地形），由英屬百慕達群島、美屬波多黎各及美國佛羅里達州南端所形成的三角區海域，據傳經常發生飛機與船隻在此處神秘失蹤事件，但經過考察後認為許多傳聞過於誇大，該區域失事紀錄與其他地區無異。

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