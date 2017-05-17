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美容覺是真的！ 研究：睡眠不足讓人變醜

2017-05-17  15:48

〔編譯陳正健／綜合報導〕美容覺是護顏的不二法寶！根據瑞典卡羅琳學院（The Karolinska Institute）的最新研究，美容覺確實有其功效，睡覺不足會令人失去吸引力，黑眼圈和浮腫的眼皮，可能導致其他人不願和你社交。

研究人員針對25名男女大學生進行研究。他們帶著測量裝置回家，以紀錄其睡眠時間。起初，他們必須連續兩晚睡個好覺，但在一週後，他們必須連續2天每晚只睡4小時。

接著，研究人員要求122名陌生人，看著受試者的照片，為他們的健康、吸引力、可信任度和社交可親度打分數。

研究發現，受試者在睡眠不足時，不僅吸引力大為減低，就連在社交上也較不可親，因為他們顯得較不健康。

研究指出，就演化的觀點，看起來不健康的臉蛋，可能啟動他人的防衛機制，以避免接觸疾病。換句話說，病懨懨的人不受歡迎，而容光煥發的人較具吸引力。

不過，研究主筆桑德林（Dr Tina Sundelin）也強調，人們不需對此過度擔心，多數人若偶爾失眠，不會有太大影響。

本研究刊登於《皇家學會開放科學》期刊（Royal Society Open Science）。

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  • 根據瑞典最新研究，美容覺確實有其功效，睡覺不足會令人失去吸引力。（法新社）

    根據瑞典最新研究，美容覺確實有其功效，睡覺不足會令人失去吸引力。（法新社）

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