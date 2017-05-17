金正恩也是文青？ 彈鋼琴、一對一教唱不輸普廷
2017-05-17 16:08
外傳金正恩有20部鋼琴，也略懂彈鋼琴。（圖擷自網路）
〔即時新聞／綜合報導〕不只俄羅斯總統普廷會鋼琴，北韓領導人金正恩也略懂！北韓文藝月刊《朝鮮藝術》日前報導，金正恩過去曾在辦公室彈起鋼琴，還一對一教工作人員唱軍歌，他還開心幫忙伴奏！
《韓聯社》引述《朝鮮藝術》報導，該雜誌稱金正恩有音樂細胞，過去他曾在辦公室演奏鋼琴，一名工作人員回憶，「元帥（指金正恩）的辦公室裡響起鋼琴聲。這段音樂的旋律氣勢充沛，魄力十足。」
據傳當時金正恩演奏軍歌《一鼓作氣》，在場工作人員稱讚「我越聽越覺得熱血沸騰，勇氣倍增」，金正恩彈到一半，還決定親自為工作人員伴奏，一面教他唱歌。
報導指出，金正恩過去在瑞士留學，曾參與音樂劇《Grease》，他成為北韓領導人後，也組成牡丹峰樂團，展現對音樂濃厚興趣。此外，過去也有媒體報導，金正恩曾拿吉他自彈自唱，韓媒認為北韓正在為金正恩塑造親民形象。
過去也有媒體報導，一般家庭平均放一部鋼琴在家，但金正恩一次擁有20部鋼琴，報導酸金正恩，「有許有一天，金（正恩）會對世界展現的他的音樂實力！」
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