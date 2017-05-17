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死刑犯的最後一餐 狂嗑5000大卡！

圖為萊德福。（圖擷取自《每日郵報》）

2017-05-17  16:21

〔即時新聞／綜合報導〕美國喬治亞州亞特蘭大1名45歲死刑犯萊德福（J.W. 'Boy' Ledford），當地時間16日晚間7時行刑。按照慣例，他在伏法前，可自由選擇、享受一頓最後的晚餐，而他開出的菜單，總熱量竟高達5000大卡！

《每日郵報》報導，萊德福的豪華超高熱量菜單內，包括牛排、炸豬肉、炸雞、炸洋蔥、薯條、起司，以及擠上香草冰淇淋的胡桃派、汽水等，全數下肚，令人瞠目結舌。

1992年，年僅20歲的萊德福，因殺害73歲鄰居強斯頓（Harry Johnston）、將死者妻子綑綁，還把對方家中現金、槍械洗劫一空，被判死刑，即使被告律師認為，他因幼時在胞姐脅迫下，染上毒品、酒精成癮，成長過程非常艱困，其情可憫，要求減輕量刑，但最終仍被處以死刑定讞。

報導指出，被告律師後來又就行刑方式提出抗辯，表示萊德福因罹患慢性神經病，長期服用藥物加巴噴丁（gabapentin），這種藥物會改變腦內的化學物質，執行死刑時，他在意識清醒的情況下，一定會感到痛苦，判法官能容許以槍斃代替施打毒針，但因該州規定限制，僅能維持原判。

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  • 美國死刑犯萊德福伏法前的最後一頓晚餐，高達5000大卡。（示意圖）

    美國死刑犯萊德福伏法前的最後一頓晚餐，高達5000大卡。（示意圖）

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