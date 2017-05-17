少年創64公克衛星比手機還輕 驚艷NASA將發射升空

印度18歲少年刷新人類史上衛星重量紀錄，打造一顆僅64公克比智慧型手機還輕的人造衛星。（圖擷自business-standard）

2017-05-17 16:19

〔即時新聞／綜合報導〕印度坦米爾納德邦（Tamil Nadu）一名18歲少年里發（Rifath Sharook）成功利用3D列印技術打造出一顆方塊大小、重量只有64公克的人造衛星，並取名為「卡拉姆」（KalamSat）。而這顆人類史上最輕的衛星不僅讓他贏得大獎，美國太空總署（NASA）也決定下個月將這顆衛星發射至外太空，這也是首次有印度學生的實驗作品被NASA實際採用。

綜合外媒報導，美國太空總署與「I Doodle Learning」 組織共同舉辦校園「Cubes in Space」比賽，18歲印度少年里發利用碳纖維材質及3D列印技術，打造出一顆重量僅64公克的方塊衛星，並以被譽為「導彈之父」、印度太空研究先驅的印度前總統阿卜杜爾·卡拉姆（Abdul Kalam）作命名。

「卡拉姆」衛星製作成本為1561美金（約新台幣4萬7千元），不僅比智慧型手機還要更輕，整體的長寬高都僅只4公分，之後將配置新型電腦及印度打造的偵測器。

里發的設計不僅讓他贏得設計大獎，也讓NASA為之驚艷，決定將在6月21日時於瓦勒普斯島（Wallops Island）發射這顆史上最輕衛星進太空，並執行4小時的太空任務。而這也是印度史上第一次有學生作品被NASA採用。