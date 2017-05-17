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南韓情報官員：美軍未告知北韓飛彈核心資訊

2017-05-17  15:54

〔即時新聞／綜合報導〕北韓在14日發射「火星12型」飛彈時，駐韓美軍用薩德系統的火控雷達偵測到「火星12型」飛彈，並告知韓方，但一名南韓情報官員今透露，美軍僅通知有偵測到北韓飛彈，並沒有告知北韓飛彈的其他重要訊息。

根據南韓《韓聯社》報導，一名南韓情報官員指出，因為韓美雙方正在建構即時戰術數據系統，因此目前南韓軍方還沒辦法接收到薩德雷達的即時探測訊息，兩國之間的戰術數據系統預計將在今年底才能完成部署，而美軍只告知韓方探測到北韓「火星12型」飛彈，並沒有通知薩德雷達探測到的飛彈下降速度、彈頭形狀等重要資訊。

針對薩德雷達偵測到北韓飛彈一事，南韓國防部長韓民求昨出席南韓國防委員會全體會議時指出，有向美方確認薩德雷達是否有偵測到北韓飛彈，要獲知詳細資訊還需要些時間，韓民求也強調，薩德系統自5月1日起具備初步反導彈能力，但尚未投入實戰部署。

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  • 一名南韓情報官員今透露，美軍僅通知韓方有偵測到北韓飛彈，並沒有告知北韓飛彈的其他重要訊息。（美聯社）

    一名南韓情報官員今透露，美軍僅通知韓方有偵測到北韓飛彈，並沒有告知北韓飛彈的其他重要訊息。（美聯社）

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