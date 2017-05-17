| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
一架小飛機在百慕達三角失蹤 機上載有4人 PR 中市補助汰換二行程機車全國第一
 首頁 > 國際

美軍司令官訪日 嗆「要更進一步制裁北韓」

哈里．B．哈里斯（Harry Binkley Harris, Jr.）昨（16）日造訪日本與日本首相安倍晉三會面。（法新社）

2017-05-17  15:17

〔即時新聞／綜合報導〕美國太平洋司令官哈里．B．哈里斯（Harry Binkley Harris, Jr.）昨（16）日造訪日本，與日本首相安倍晉三會面，今日他發表演說，對於正在進行核武開發的北韓表示：「若把核彈與彈道飛彈的技術交到陰晴不定的領導者手裡，會招來大災難」，表現出對於北韓核武開發的危機感，並表示各國應加強制裁壓力。

哈里斯於今（17）日發表演說，指北韓於14日朝日本海發射中距離彈道飛彈，「這次的挑釁再一次證明金正恩的存在會威脅和平與安定。」、「若把核彈與彈道飛彈的技術交到陰晴不定的領導者手裡，會招來大災難」，表現出對於北韓正逐漸掌握能搭載核彈頭的洲際彈道技術感到強烈警戒感。

另外，哈里斯表示：「北韓的危險行徑不只是對朝鮮半島，對日本、中國、俄羅斯、美國以及世界上所有國家而言都是個威脅，所有國家都會要求對北韓做出更強力的制裁」，特別強調北韓的存在對俄羅斯與中國也是威脅，為了要讓北韓放棄核武，各國都必須加強壓力。

安倍晉三表示，對於北韓朝日本海發射飛彈無法接受，美日必須共同對北韓施壓。（法新社）

哈里斯今日演講時表示，北韓的行為再一次證明金正恩的存在會威脅和平與安定。（資料圖 法新社）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 北韓 日本 美國 美國太平洋司令哈里斯
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
日式✧牛肉漢堡排
夏季海味✧小卷飯
豬肉泡菜起司年糕
好吃西瓜怎麼挑？
轉寄

標題：美軍司令官訪日 嗆「要更進一步制裁北韓」


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月17日‧星期三‧丁酉年四月廿二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.