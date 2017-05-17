美軍司令官訪日 嗆「要更進一步制裁北韓」

哈里．B．哈里斯（Harry Binkley Harris, Jr.）昨（16）日造訪日本與日本首相安倍晉三會面。（法新社）

2017-05-17 15:17

〔即時新聞／綜合報導〕美國太平洋司令官哈里．B．哈里斯（Harry Binkley Harris, Jr.）昨（16）日造訪日本，與日本首相安倍晉三會面，今日他發表演說，對於正在進行核武開發的北韓表示：「若把核彈與彈道飛彈的技術交到陰晴不定的領導者手裡，會招來大災難」，表現出對於北韓核武開發的危機感，並表示各國應加強制裁壓力。

哈里斯於今（17）日發表演說，指北韓於14日朝日本海發射中距離彈道飛彈，「這次的挑釁再一次證明金正恩的存在會威脅和平與安定。」、「若把核彈與彈道飛彈的技術交到陰晴不定的領導者手裡，會招來大災難」，表現出對於北韓正逐漸掌握能搭載核彈頭的洲際彈道技術感到強烈警戒感。

另外，哈里斯表示：「北韓的危險行徑不只是對朝鮮半島，對日本、中國、俄羅斯、美國以及世界上所有國家而言都是個威脅，所有國家都會要求對北韓做出更強力的制裁」，特別強調北韓的存在對俄羅斯與中國也是威脅，為了要讓北韓放棄核武，各國都必須加強壓力。

安倍晉三表示，對於北韓朝日本海發射飛彈無法接受，美日必須共同對北韓施壓。（法新社）