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與真子公主何時訂婚？ 男友僅說「適當時機會公佈」

2017-05-17  14:56

〔即時新聞／綜合報導〕日本皇室傳出喜訊，二皇子秋篠宮夫妻的長女真子公主傳出要和大學同學「海王子」小室圭訂婚，消息引發日本民眾熱議，而小室圭今日針對訂婚一事，強調會在適當時機公布。

根據日本《共同社》報導，小室圭在東京一家法律事務所工作，大學時代曾當選湘南江之島觀光代言人「海王子」，同時也是真子就讀國際基督教大學時的同校同學，兩人五年前經由同學介紹認識，交往後約一年，小室圭向真子求婚，兩人將訂婚的消息則在近日傳開。

小室圭今日則在東京舉行記者會，但面對媒體詢問訂婚問題，他以正式發表前不便多談為由迴避，強調訂婚事宜會在適當時機公布，並透露今日早上有和真子通過電話，顯見兩人甜蜜之情。另外，日本《皇室典範》規定女性皇族結婚後即脫離皇籍，真子結婚後依規定將成為民間人士，皇室成員也將從19人減少至18人。

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  • 小室圭今日則在東京舉行記者會，強調訂婚事宜會在適當時機公布。（圖擷取自產經新聞）

    小室圭今日則在東京舉行記者會，強調訂婚事宜會在適當時機公布。（圖擷取自產經新聞）

  • 小室圭即將與真子公主訂婚。圖為真子公主。（路透）

    小室圭即將與真子公主訂婚。圖為真子公主。（路透）

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