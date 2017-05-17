日民眾寫客訴單嗆同性戀 商場霸氣：請你別再來了！
2017-05-17 14:26
〔即時新聞／綜合報導〕日本民風相對保守，最近有民眾逛商場看到男男牽手，寫客訴單要求商場改善，沒想到商場回覆超霸氣，用敬語告訴該客戶「請您不要再來我們的店！」
臉書粉專「桃太郎的花瘋日文」最近翻譯日本民眾上傳推特的客訴信，該客戶不滿在商場看到男男牽手，令他感到噁心，呼籲商場別讓這些人入店，還威脅要在網路po文，讓其他人知道商場歡迎同性戀。
針對客戶意見，該商場總部的人權推廣室室長親自回覆，第一句話就霸氣寫道「請您不要再來我們的店。」該室長表示，公司對待每位客戶都一樣，無論是否為同性戀。他強調，「我們無法歡迎侮辱其他顧客的人。因此，請您不要再來。」
該公司室長也說，公司有很多LGBT員工，從來沒人提出意見要解僱他們，他也恭敬的說「我們沒有否定您的想法或感受的意思，但是請您不要做出踐踏LGBT族群的言行，這是我們唯一對您的要求，謝謝。」
「桃太郎的花瘋日文」稱讚該商場回覆超霸氣，並說「用敬語罵人最酷！」許多網友看完也直說「跪了！」、「帥呆了」也有人驚訝「居然有『人權推廣室』！」
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