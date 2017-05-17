燙手山芋？多名熱門候選人婉拒接手FBI

美國聯邦法院法官賈蘭德的親近人士表示，賈蘭德「熱愛他的工作，無意離開司法界。」（美聯社）

2017-05-17 12:56

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普日前將聯邦調查局（FBI）局長柯米（James Comey）開除，並表示希望在週五（19日）出訪前決定繼任人選，但幾名熱門人選紛紛表態無意接手為下任FBI局長。

綜合美國媒體報導，美國聯邦法院法官賈蘭德（Merrick Garland）與德州參議員康寧（John Cornyn）都被認為是熱門的FBI局長人選之一，賈蘭德現為哥倫比亞特區聯邦巡迴上訴法院首席法官，去年3月歐巴馬任總統時曾提名賈蘭德，接替已故大法官史卡利亞（Antonia Scalia）的遺缺，但遭共和黨封殺；一名賈蘭德親近人士表示，賈蘭德「熱愛他的工作，無意離開司法界。」

另一位FBI局長的熱門人選，德州參議員康寧也表態無意接手，他發表聲明表示，已告知白宮「繼續在參議院為保守議題奮鬥，就是我為民服務的最佳方式。」

由於FBI局長的聲譽必須受到國會和調查局人員推崇，美國總統時常從前朝的檢察官和法官中尋找人選，傳川普目前考慮人選多達10名，川普日前表示：「這些人選都很有知名度，備受敬重且有真才實學的人。」並希望在週五首次出國訪問前決定新任FBI局長。