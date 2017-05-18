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飯後水果竟然是甜點！ 法國甜點師打破常人邏輯

2017-05-18  17:53

〔即時新聞／綜合報導〕

你有想過有一天，人會沒辦法分辨桌上的水果是真的還是假的嗎？法國甜點師Cedric Grolet在自己的Instagram上貼出一系列作品照片，乍看之下就是普通的水果，但看到剖面照，才發現這根本就不是水果呀！

Cedric Grolet是法國巴黎莫里斯飯店的甜點主廚，年僅32就榮獲法國最佳甜點師以及最佳甜點主廚兩項殊榮，其他獲得的獎項更是多不勝數。他經常在Instagram上分享自己的作品，每樣甜品都如同藝術品一樣令人捨不得下口，其中水果造型的甜點更是他的代表作。

這些水果造型的甜點乍看之下就是普通的水果，彷彿能夠想像到它們香甜的口感，但一刀切下去，才發現裡面就是貨真價值的果醬、蛋糕、鮮奶油，驚嘆的同時真的想讓人大喊詐欺呀～

Cedric Grolet的更多作品→→→cedricgrolet

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  • 外表看似一般水果，但切開後卻發現內容物與外表不實，原來甜點也略懂偽裝?（圖片由instagram@cedricgroletg授權）

    外表看似一般水果，但切開後卻發現內容物與外表不實，原來甜點也略懂偽裝?（圖片由instagram@cedricgroletg授權）

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