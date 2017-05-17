蘋果新總部開始上工 公司內連披薩盒都有專利

蘋果自家設計的披薩盒。（翻攝自The Verge）

2017-05-17 12:17

〔即時新聞／綜合報導〕號稱史蒂芬．賈伯斯（Steve Jobs）生前留給蘋果員工的最後資產，蘋果園區（Apple park）於今年4月啟用，並成為蘋果公司的新總部。使用太陽能發電，其他能源耗用為100％的再生能源，更設計成通風建築，配合加州的好天氣，一年有九個月的時間都不會動用到冷暖器，徹底貫徹蘋果的環保理念。根據外媒指出，連員工餐廳的披薩盒都是公司發明，且還申請了專利。

蘋果園區內建造了能容納2000人的員工餐廳、露天座位的咖啡廳，還有2800坪的健身房，而不只是豪華至極的設施，連小東西也毫不馬虎。蘋果食品服務團隊的負責人隆尼（Francesco Longoni）設計了蘋果員工專用的披薩盒，全白的簡約外型相當符合蘋果的設計，圓形外盒上的小孔可以避免蒸氣使披薩變軟，另外在攜帶性也較為方便，員工可以將披薩從員工餐廳帶回辦公室享用。

蘋果在七年前替這款披薩盒申請專利，之前有在校園內試行使用狀況，近日開始供員工使用這款擁有自家專利的披薩盒，而在賈伯斯過世後，還有個上面還佈滿了許多簽名的特別版本。