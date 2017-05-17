快訊PR 中市補助汰換二行程機車全國第一
蘋果新總部開始上工 公司內連披薩盒都有專利
2017-05-17 12:17
蘋果自家設計的披薩盒。（翻攝自The Verge）
〔即時新聞／綜合報導〕號稱史蒂芬．賈伯斯（Steve Jobs）生前留給蘋果員工的最後資產，蘋果園區（Apple park）於今年4月啟用，並成為蘋果公司的新總部。使用太陽能發電，其他能源耗用為100％的再生能源，更設計成通風建築，配合加州的好天氣，一年有九個月的時間都不會動用到冷暖器，徹底貫徹蘋果的環保理念。根據外媒指出，連員工餐廳的披薩盒都是公司發明，且還申請了專利。
蘋果園區內建造了能容納2000人的員工餐廳、露天座位的咖啡廳，還有2800坪的健身房，而不只是豪華至極的設施，連小東西也毫不馬虎。蘋果食品服務團隊的負責人隆尼（Francesco Longoni）設計了蘋果員工專用的披薩盒，全白的簡約外型相當符合蘋果的設計，圓形外盒上的小孔可以避免蒸氣使披薩變軟，另外在攜帶性也較為方便，員工可以將披薩從員工餐廳帶回辦公室享用。
蘋果在七年前替這款披薩盒申請專利，之前有在校園內試行使用狀況，近日開始供員工使用這款擁有自家專利的披薩盒，而在賈伯斯過世後，還有個上面還佈滿了許多簽名的特別版本。
賈伯斯過世後員工設計的特別版披薩盒。（翻攝自setteB.IT twitter）
看更多！請加入自由時報粉絲團
國際‧本日最多瀏覽
- 中國全力打造一帶一路？被爆其實投資逐年下降
- 歐盟拒絕一帶一路 外媒：是中國的殖民事業
- 川普與俄分享資訊 國安顧問：完全恰當
- 前國安顧問與俄接觸 川普被爆曾要求FBI停止調查
- 新聞Q&A》免死金牌 美總統洩密免責
國際‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 生前極力護子女！豬哥亮被爆臨終前 竹聯大老探病
- 太關心豬哥亮忽略一帶一路挨罵？宥勝神回被推爆
- 隆詩情侶鞋曬愛 刻意護肚疑懷孕
- 改裝車擾人安寧 朱立倫：嚴格取締
- 「龍虎奇兵」滅巫 綠衫軍爭東霸天
- 3數據看台股 果然老態龍鍾
- 新學年教科書小漲 家長要多付5到10元
- 演藝圈追悼！翁立友陪謝金晶折蓮花 孔鏘盼彈一曲送溫體豬
- 猩球崛起最終章 凱撒斷情決戰人類
- 豬哥亮3億賭債有望人亡債滅 謝金燕安全下莊
- 努力拍片想留給妻小！ 豬哥亮遺產至少留下...
- 苑裡風雨籃球場 今天動工
- MLB》光芒5轟包辦6分 客場氣走印地安人
- 澎湖廢棄土場燕鴴產百蛋 鳥友請命
- AMOLED電視高成本阻礙出貨 估2023年出貨超過千萬片
- 豬哥亮么兒露臉守靈 謝金燕低調陪爸聊天
- 法律白話文》與眾不”同“不是病，消弭恐同從去病化開始
- 醫訊》北醫模擬中心啟用 柯：從模擬中學習
- 納入MSCI指數 康控今年營收看增七成
- 森下治軍嚴謹 洪一中深受影響
- 陸委會擬改納立院國防外交委員會？邱垂正：尊重
- 保健》千萬別亂補 醫師：女性飲四物挑體質
- NBA》少了雷納德 勇士讓波總吞生涯最難堪紀錄
- 鏗鏘集》新政治！新經濟！新文化！
- 社論》北京不是台灣的圓心
- 提振觀光拓商機 埔心心-bike上路
- 改裝車不等於噪音車！李婉鈺騎重機為車友發聲
- 雲林八角亭大排遭排廢水 飄惡臭數十年
- 魏德聖北影棄賽 角逐金馬不說死
- 執教同隊13年 洪總700勝倒數
- 桃園電影節 映出國族議題
- 陳柏言／搬書記
- 國民黨主席選舉》人頭黨員誰放水 黨內吵不停
- 弱勢、青年福音 金門首座社宅基地動土
- 新南向催速 我有機會攬獲公共工程
- 蔡英文執政週年總體檢》國民黨「戰到底」 朝野互動降冰點
- 漫威宇宙有新成員？ 「他」驚喜客串《菜鳥新移民》
- 新台幣小貶0.9分 中午暫收30.124元
- 《小檔案》
- 孔劉當男神好累 嘆失去自由
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：蘋果新總部開始上工 公司內連披薩盒都有專利
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分