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俄囚越獄不成糗卡在洞口 獄警到場笑翻

俄羅斯一名男囚犯異想天開想鑽出送飯口越獄，不料卻卡在洞口，獄卒發現後把這名囚犯的糗樣給拍下來。（圖擷自DailyMail）

2017-05-17  11:50

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯一名男囚犯異想天開想鑽出送飯口越獄，不料錯估自己身材卡在洞口，被獄卒發現後把這名囚犯的糗樣給拍下來。

根據英國《每日郵報》（DailyMail）報導，日前俄羅斯一名獄卒拍攝並上傳了一段影片，一名男囚犯薩尼亞（Sania）想趁警衛不注意時，試圖穿過牢房門口的送飯口越獄，不料他上半身雖已穿過洞口，但下半身卻牢牢卡在洞口上，形成上半身在外，下半部還在牢內的滑稽狀態。

薩尼亞大呼救命引來獄卒，但到場後只顧著放聲大笑，並拿出手機拍攝這場景，沒有人願意理會他的求救，影片並未拍攝到最後囚犯是如何被救出，不過網友也紛紛笑說這名囚犯異想天開卻出糗的樣子。

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