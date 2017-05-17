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北韓飛彈可再入大氣層 南韓：重大進展

北韓於14日成功試射「火星十二型（Hwasong-12）」中長程飛彈。（路透）

2017-05-17  12:14

〔即時新聞／綜合報導〕北韓於14日成功試射「火星十二型（Hwasong-12）」中長程飛彈，高度達到2111.5公里、飛行距離787公里，且飛彈再入大氣層後仍能與地控中心保持通訊。南韓情報官員認為，這是北韓飛彈技術的重要進展。

根據《中央日報》報導，南韓情報官員指出，火星十二型飛行時間約30分鐘左右，且再入大氣層後仍能與地控中心保持通訊，彈頭內安置的各式計量裝備也正常運行，重返大氣層也被視為是開發洲際彈道飛彈（ICBM）的最後一道技術門檻。

雖然北韓飛彈技術日益精進，但南韓軍方表示，即便掌握了中長程彈道飛彈（IRBM）再入大氣層的技術，但飛行1萬公里以上的洲際飛彈，再入大氣層時將會產生更多不確定因素，因此無法斷言北韓完全掌握了洲際飛彈技術。

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