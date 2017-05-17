「八卦掌」拳師踢館泰拳 慘遭7連重拳打臉認輸
2017-05-17 11:02
有「八卦掌」的老拳師為了要捍衛傳統武術的聲譽，跑到現代格鬥武館踢館，但在擂台上遭到自由搏擊好手7連擊重拳暴打。（圖擷自臉書）
〔即時新聞／綜合報導〕綜合格鬥（MMA）狂人徐曉冬日前擊敗太極宗師魏雷，在中國引起軒然大波。有「八卦掌」的老拳師為了要捍衛傳統武術的聲譽，跑到現代格鬥武館踢館，但在擂台上遭到泰拳與綜合格鬥好手7連擊重拳暴打認輸。
臉書「反對中國武術自愚愚人」昨天貼出一段影片，中國一名「八卦掌」的老拳師到現代格鬥武館踢館，要挑戰中國泰拳與綜合格鬥季軍董健，拍攝者在影片中充當播報員，表示這場比試雙方點到為止，禁止攻擊咽喉、頸部，八卦掌老拳師聲稱戴全套影響發揮，所以要求不戴拳套迎戰。
比賽開始，雙方走位試探，董健突然使出迴旋踢，老拳師奮勇接住這記猛踢，然後上前與董健糾纏在一起，不料一拉開距離老拳師顏面立刻吃到一記重拳，此時老拳師感到手臂不適，比賽暫停下來，裁判還幫老拳師做手臂伸展；比賽恢復進行後，老拳師一路挨打，多次倒地，最後不堪董健7連擊重拳「打臉」棄權投降，全程約2分40秒。
網友紛紛表示：「比體格就海放了還想打...」、「姿勢滿分，攻擊力0分」、「只會套路不會實戰，有跟沒有一樣」、「對手站老遠劃掌有個屁用，貼過來扣擺的變化完全做不出來」、「肯挨揍已經不錯了，要再多練」。
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