泰王宮附近疑鐵管炸彈爆炸 2人受傷
2017-05-17 10:41
泰國爆炸案頻傳，警方正調查其關聯性。（資料圖 美聯社）
〔即時新聞／綜合報導〕15日晚上於泰國首都曼谷的王宮附近，有疑似鐵管炸彈的爆裂物爆炸，造成兩名女性受傷，警方已判斷為人為爆炸案，目前正在調查是否與4月5日的爆炸案有所關連。
根據《朝日新聞》報導，當地媒體指出當天晚上8點半左右，於王宮旁的國立劇場前出現了爆裂聲，兩名女性突然倒下，警方在附近找到了管狀的碎片，而16日也在附近發現了引爆裝置，因此判斷此起事件為人為爆炸案。4月5日在附近的步道也發生過同種類的爆炸案，造成兩名工人受傷，警方目前正在調查其關聯性。
泰國王宮裡安放著去年10月過世的前泰王蒲美蓬的遺體，吸引了許多的參拜者與觀光客前來。而5月22日也正好為2014年泰國武裝政變滿三週年，現任泰國總理巴育．占奥差於16日下令強化治安。
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