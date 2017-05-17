連線被金髮豹紋女亂入 主播手一伸卻變「襲胸男」？

布朗為保持連線順利，立刻將女子推開，但他手一推卻不偏不倚地摸在該女子的胸部上。（圖擷取自YouTube）

2017-05-17 10:38

〔即時新聞／綜合報導〕英國《BBC》男主播布朗（Ben Brown）昨日在進行連線直播時，突然有一名穿著豹紋衣的金髮女子亂入，當下布朗為保持連線順利，立刻將女子推開，但他手一推卻不偏不倚地摸在該女子的胸部上，這舉動也引起英國網友熱烈討論。

根據英國《每日郵報》報導，布朗當時在報導工黨黨內選情，邀請BBC政治中心副主筆史密斯（Norman Smith）進行評論，同時進行現場連線直播。不過就在布朗和史密斯在討論工黨黨內選情時，一名疑似為工黨支持者、穿著豹紋衣的金髮女子跑到鏡頭前，對鏡頭比出「讚」的手勢，此時布朗發現直播被人亂入，欲伸手將女子「請出鏡頭外」，不料手一推竟直接摸到女子胸部，將她往鏡頭外推。

女子隨後意識到自己被「襲胸」，原本笑容滿面的表情瞬間沉了下來，並用手打了布朗肩膀一下後離去。此事引發英國網友熱烈討論，不過大多數網友認為這是個意外，因為他的視線一直盯著史密斯，可能是伸手誤觸。布朗也澄清，強調當時真的是意外，他只是為了減少外在干擾，希望女子離開，並非刻意襲胸。

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