| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
宜蘭蘇澳區漁會爆賄選疑雲 19人遭約談 彰銀經營權案二審宣判 台新金獲勝 PR 中市補助汰換二行程機車全國第一
 首頁 > 國際

前國安顧問與俄接觸 川普被爆曾要求FBI停止調查

根據前FBI局長柯米（右）的備忘錄指出，川普（左）曾要求他停止調查前國安顧問佛林（中）。（路透）

2017-05-17  10:35

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普與俄羅斯關係曖昧不清，日前被川普開除的FBI局長柯米的一份備忘錄中透露，川普希望他能停止調查前國家安全顧問佛林（Michael Flynn）與俄接觸一事。

佛林為川普所任命之國家安全顧問，但上任不久，便遭爆在川普就職前與俄羅斯官員秘密接觸，且事後還誤導副總統彭斯，佛林最後選擇自行辭職，在任僅24天。

綜合外媒報導，這份備忘錄是柯米在2月14日與川普開會後所寫，內容中指出，川普對柯米說：「我希望你能讓整件事情結束，放過佛林一馬。」還強調「佛林是個好人」。根據備忘錄顯示，柯米並沒有直接回應川普希望他停止調查的要求，僅說「佛林確實是個好人。」

對此，白宮發出聲明否認，「總統從沒要求柯米或任何人終止任何調查，包括佛林的案件在內。」

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 佛林 川普 柯米 美國
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
日式✧牛肉漢堡排
夏季海味✧小卷飯
豬肉泡菜起司年糕
好吃西瓜怎麼挑？
轉寄

標題：前國安顧問與俄接觸 川普被爆曾要求FBI停止調查


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月17日‧星期三‧丁酉年四月廿二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.