前國安顧問與俄接觸 川普被爆曾要求FBI停止調查

根據前FBI局長柯米（右）的備忘錄指出，川普（左）曾要求他停止調查前國安顧問佛林（中）。（路透）

2017-05-17 10:35

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普與俄羅斯關係曖昧不清，日前被川普開除的FBI局長柯米的一份備忘錄中透露，川普希望他能停止調查前國家安全顧問佛林（Michael Flynn）與俄接觸一事。

佛林為川普所任命之國家安全顧問，但上任不久，便遭爆在川普就職前與俄羅斯官員秘密接觸，且事後還誤導副總統彭斯，佛林最後選擇自行辭職，在任僅24天。

綜合外媒報導，這份備忘錄是柯米在2月14日與川普開會後所寫，內容中指出，川普對柯米說：「我希望你能讓整件事情結束，放過佛林一馬。」還強調「佛林是個好人」。根據備忘錄顯示，柯米並沒有直接回應川普希望他停止調查的要求，僅說「佛林確實是個好人。」

對此，白宮發出聲明否認，「總統從沒要求柯米或任何人終止任何調查，包括佛林的案件在內。」