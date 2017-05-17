摩蘇爾收復在即 伊拉克：月底前宣布勝利

西摩蘇爾舊城區仍在激戰中，伊拉克政府希望在月底收復西摩蘇爾。（路透）

2017-05-17 10:27

〔即時新聞／綜合報導〕在美國為首的空軍掩護下，伊拉克政府軍及庫德族部隊在去年10月17日大舉進攻遭IS佔據已久的伊拉克第二大城市摩蘇爾（Mosul），現IS據點僅剩城西幾個地區，聯軍準備發動決定性的攻勢，希望在月底齋戒月前收復摩蘇爾。

綜合外媒報導，伊拉克與美軍的最新聲明指出，目前摩蘇爾僅剩12平方公里的範圍仍受到IS控制，現正準備發起最後攻勢，將IS逐出他們在伊拉克的最後據點；在1月收復摩蘇爾城東後，IS聖戰士遁入城西舊城區負隅頑抗；伊拉克發言人拉蘇爾（Yahia Rasoul）表示，伊拉克部隊已經控制了西摩蘇爾約89.5%的範圍，自去年10月摩蘇爾戰役開打以來，已經殲滅了超過1萬6千名IS聖戰士。

拉蘇爾稱聯軍即將發起決定性的攻勢，希望在伊拉克齋戒月前收復IS，2017年的齋戒月預計將於5月27日開始，拉蘇爾說：「我們向所有人保證，將在最短時間內收復並殲滅西摩蘇爾的IS勢力，讓伊拉克國旗再次在舊城區升起。」

現聯軍已經在西摩蘇爾空投大量傳單，呼籲平民立即停止使用任何車輛，以免被誤認為是自殺式汽車炸彈，傳單上頭寫道，聯軍從15日開始將攻擊任何在IS控制區上移動的車輛，直到戰役結束。

另有消息指出，被逼到絕路的IS聖戰士恐做出瘋狂反撲，伊拉克前線部隊日前收到情報，稱IS或許正計劃使用毒氣做最後掙扎，伊拉克軍隊已經準備好大量防毒面具因應有可能的化武攻擊。