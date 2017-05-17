安理會暫對北韓沒轍 中美談判內容成關鍵

聯合國安理會緊急會議後，美國聯合國大使妮基．黑利（Nikki Haley）對記者表示未來對北韓的制裁將以美國與中國的協議來決定。（法新社）

2017-05-17 10:10

〔即時新聞／綜合報導〕由於北韓發射新型的中距離彈道飛彈，聯合國安全理事會召開緊急會議，即使至今為止各國一致履行對於北韓的制裁決議，但目前對於這次北韓發射彈道飛彈後的後續追加制裁還無法達成共識，未來將以中國與美國的談判協議為主。

根據《NHK》報導，北韓於14日朝日本海發射新型的中距離彈道飛彈，估算射程超越2000公里。因此位於紐約的聯合國安理會於昨（16）日下午召開了約1小時半的緊急非公開會議。會議結束後，擔任議長的烏拉圭聯合國大使羅瑟琳（Roselyn）對於北韓的行為再次發表譴責，並表示各國至今為止都確實執行了安理會的制裁決議。而未來對北韓的追加制裁，羅瑟琳只表示：「目前有許多策略正在討論中，我們期望不放棄和平的解決方法並祭出制裁」，並沒有詳細說明具體的行動方針。

日本的聯合國大使表示：「目前在外交上還有許多爭議是事實」，安理會未來對北韓的追加制裁能否一致，目前還無法預知。另外主導會議的美國聯合國大使妮基．黑利（Nikki Haley）表示，後續的措施正與中國達成協議，北韓離獲得洲際彈道飛彈的終點越近，中國就勢必得有所作為，安理會今後會持續緊盯北韓的動態，未來的後續制裁將以美國與中國的協議為主。