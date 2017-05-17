中國全力打造一帶一路？被爆其實投資逐年下降

中國對「一帶一路」投資逐年下滑。圖為5月 16日中國與白俄羅斯在北京雙邊會談（路透）

2017-05-17 07:48

〔即時新聞／綜合報導〕中國剛剛結束為期兩天的「一帶一路」論壇與圓桌峰會，中國國家主席習近平宣示要加大對「一帶一路」建設的資金支持，不過，有媒體引述來自中國的官方投資數字打臉，指中國對「一帶一路」投資額竟是逐步衰退。

中國這場一帶一路大拜拜，有高達29個家國領袖與會，但最後卻是留下頗為缺憾的窗口，如有歐洲多國不簽貿易聲明，閉幕會竟然拖延1個多小時，連直播該典禮的中國中央電視台都遭受災殃，急播《茉莉花》壂檔救急，沒開天窗。

而英國《金融時報》引述中國商務部的數據指出，2016中國對「一帶一路」國家的直接投資下降2%，2017年前三個月同比更下降18%。此外，中國去年對53個「一帶一路」國家的非金融類直接投資為145億美元，只佔中國對外投資的9%。

不過，以中國整體對外投資，2016年其實是大幅成長40%，達到歷史新高，且投資最多的國家竟是新加坡，不過新加坡是已開發國家，跟中國打著要協助相關國家進行基礎建設的口號並不相符。

而「一帶一路」計畫最重要的資金來源是中國國家開發銀行（CDB），從數據顯示，2016年對「一帶一路」國家的貸款餘額為1100億美元，下滑10億美元，貸款比重從 2014年41%下降到2016年底的33%。

2013年以來，中國對「一帶一路」國家的出口成長率是高於總出口成長率，不過，2017年的前4個月統計，對「一帶一路」國家出口成長率已經下降，但其國家總出口還是成長。