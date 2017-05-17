不明人士翻越圍籬　白宮封鎖

2017-05-17 05:28

〔中央社〕美國特勤局（U.S.Secret Service）官員今天推文指出，有人企圖翻越沿白宮北側圍籬的腳踏車架，導致白宮在深夜封鎖。推文還說，嫌犯已遭拘留。

白宮是總統川普（Donald Trump）官邸和辦公處所。

路透社報導，土耳其總統艾爾段（Tayyip Erdogan）今天稍早到訪，白宮外頭聚集抗議人士，因此加強維安。艾爾段在封鎖之前已經離開白宮。